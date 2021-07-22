Мальдивы введут налог на вылет для путешественников

Правительство Мальдивских островов решило ввести налог на выезд. Он вступит в силу с января 2022 г., пишет островное издание Raajje. Налог буду брать со всех туристов, вылетающих с островов, туристы с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет будут освобождены от налога на вылет.