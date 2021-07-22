Мальдивы введут налог на вылет для путешественников
Правительство Мальдивских островов решило ввести налог на выезд. Он вступит в силу с января 2022 г., пишет островное издание Raajje. Налог буду брать со всех туристов, вылетающих с островов, туристы с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет будут освобождены от налога на вылет.
Налог для иностранных пассажиров, вылетающих эконом-классом, составит $30, для тех, кто летит бизнес-классом — $60, первым классом — $90, а для частных самолетов — $120.
На сегодняшний день на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере $15. Он будет действовать на островах до конца года, после чего вступит в силу налог на вылет.
В мае регулятор республики Мальдивы одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщали в РФПИ.