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Мальдивы введут налог на вылет для путешественников

Ведомости

Правительство Мальдивских островов решило ввести налог на выезд. Он вступит в силу с января 2022 г., пишет островное издание Raajje. Налог буду брать со всех туристов, вылетающих с островов, туристы с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет будут освобождены от налога на вылет.

Налог для иностранных пассажиров, вылетающих эконом-классом, составит $30, для тех, кто летит бизнес-классом — $60, первым классом — $90, а для частных самолетов — $120. 

На сегодняшний день на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере $15. Он будет действовать на островах до конца года, после чего вступит в силу налог на вылет. 

В мае регулятор республики Мальдивы одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщали в РФПИ. 

Ранее по теме: Мальдивы одобрили применение вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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