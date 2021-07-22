Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

Как указывает ведомство, уголовные дела возбуждены в отношении 17 участников запрещенного на территории России международного религиозного объединения. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, нескольким — в приготовлении к совершению теракта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.