Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске
Задержанные в Ставропольском крае участники экстремистского сообщества планировали теракт на территории Кисловодска, сообщается на сайте СК РФ.
«Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены», — говорится в сообщении.
Как указывает ведомство, уголовные дела возбуждены в отношении 17 участников запрещенного на территории России международного религиозного объединения. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, нескольким — в приготовлении к совершению теракта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность экстремистского объединения для «установления мирового господства радикальной формы ислама и создания в Российской Федерации единого исламского государства». В состав объединения вошли остальные обвиняемые. Двое участников 5 апреля планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства.
СК сообщает о задержании 21-22 июля семи участников объединения, среди них — Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. В настоящее время следствие ходатайствует об избрании задержанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о восьми задержанных.