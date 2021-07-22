Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

Ведомости

Задержанные в Ставропольском крае участники экстремистского сообщества планировали теракт на территории Кисловодска, сообщается на сайте СК РФ.

«Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены», — говорится в сообщении.

Как указывает ведомство, уголовные дела возбуждены в отношении 17 участников запрещенного на территории России международного религиозного объединения. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, нескольким — в приготовлении к совершению теракта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность экстремистского объединения для «установления мирового господства радикальной формы ислама и создания в Российской Федерации единого исламского государства». В состав объединения вошли остальные обвиняемые. Двое участников 5 апреля планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства.

СК сообщает о задержании 21-22 июля семи участников объединения, среди них — Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. В настоящее время следствие ходатайствует об избрании задержанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось о восьми задержанных.

Ранее по теме: В Ставропольском крае задержали группу подозреваемых в экстремизме

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных