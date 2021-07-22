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Изучение второго иностранного языка в школах сделали необязательным

Ведомости

Изучение второго иностранного языка в школах России будет необязательным в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время слушаний в Общественной палате (ОП).

«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, там есть такая формулировка», — сказал он.

При этом Кравцов указал, что в настоящий момент многие родители считают, что их дети должны изучать два иностранных языка. Кроме того, подобное решение иногда принимают и сами дети.

«То есть возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке», — уточнил министр.

В соответствии со ФГОС, утвержденными в 2010 г., «иностранный язык» и «второй иностранный язык» включены в перечень обязательных для изучения предметов в школах. При этом в сентябре 2019 г. Минпросвещения обнародовало письмо, где разъяснило подход к преподаванию дополнительного иностранного языка. Из него следует, что образовательные учреждения, обладая автономией, могут сами определять объем часов, которые отводятся на ту или иную дисциплину.

В том же письме анонсировалось, что во ФГОС внесут изменения, в соответствии с которыми обязательным к изучению в школах будет лишь один иностранный язык. Уточнялось, что второй будет доступен по желанию родителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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