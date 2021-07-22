Изучение второго иностранного языка в школах сделали необязательным
Изучение второго иностранного языка в школах России будет необязательным в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время слушаний в Общественной палате (ОП).
«В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Тот вариант стандарта, который принят, там есть такая формулировка», — сказал он.
При этом Кравцов указал, что в настоящий момент многие родители считают, что их дети должны изучать два иностранных языка. Кроме того, подобное решение иногда принимают и сами дети.
«То есть возможность такая есть, но это не то, что в обязательном порядке», — уточнил министр.
В соответствии со ФГОС, утвержденными в 2010 г., «иностранный язык» и «второй иностранный язык» включены в перечень обязательных для изучения предметов в школах. При этом в сентябре 2019 г. Минпросвещения обнародовало письмо, где разъяснило подход к преподаванию дополнительного иностранного языка. Из него следует, что образовательные учреждения, обладая автономией, могут сами определять объем часов, которые отводятся на ту или иную дисциплину.
В том же письме анонсировалось, что во ФГОС внесут изменения, в соответствии с которыми обязательным к изучению в школах будет лишь один иностранный язык. Уточнялось, что второй будет доступен по желанию родителей.