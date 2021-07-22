Изучение второго иностранного языка в школах сделали необязательным

В соответствии со ФГОС, утвержденными в 2010 г., «иностранный язык» и «второй иностранный язык» включены в перечень обязательных для изучения предметов в школах. При этом в сентябре 2019 г. Минпросвещения обнародовало письмо, где разъяснило подход к преподаванию дополнительного иностранного языка. Из него следует, что образовательные учреждения, обладая автономией, могут сами определять объем часов, которые отводятся на ту или иную дисциплину.