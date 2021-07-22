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Суд арестовал судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы

Ведомости

Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Слушания прошли в Басманном суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге, меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября», — рассказал агентству источник.

Ошарин был найден мертвым в Крыму в 2020 году, причиной его смерти называлось самоубийство. На теле чиновника были обнаружены раны.

Ошарин родился 22 января 1973 г. в городе Кинешме Ивановской области. Замруководителя департамента культуры Москвы Ошарин стал в 2018 г. До этого в разные годы был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ, директором Московского академического театра им. Маяковского, директором и заместителем художественного руководителя театра Et Cetera, занимал руководящие должности в некоторых других театрах столицы.

Ранее по теме: В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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