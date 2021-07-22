Суд арестовал судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы

Ошарин родился 22 января 1973 г. в городе Кинешме Ивановской области. Замруководителя департамента культуры Москвы Ошарин стал в 2018 г. До этого в разные годы был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ, директором Московского академического театра им. Маяковского, директором и заместителем художественного руководителя театра Et Cetera, занимал руководящие должности в некоторых других театрах столицы.