Суд арестовал судмедэксперта по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы
Судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, заподозрили в служебном подлоге и арестовали до 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Слушания прошли в Басманном суде Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Пенцакова А., подозреваемого в халатности и служебном подлоге, меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября», — рассказал агентству источник.
Ошарин был найден мертвым в Крыму в 2020 году, причиной его смерти называлось самоубийство. На теле чиновника были обнаружены раны.
Ошарин родился 22 января 1973 г. в городе Кинешме Ивановской области. Замруководителя департамента культуры Москвы Ошарин стал в 2018 г. До этого в разные годы был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ, директором Московского академического театра им. Маяковского, директором и заместителем художественного руководителя театра Et Cetera, занимал руководящие должности в некоторых других театрах столицы.