ФК «Сочи» обыграл «Кешлю» в своем первом еврокубковом матче
Футбольный клуб «Сочи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций одержал победу над азербайджанской командой «Кешлю» со счетом 3:0.
Встреча состоялась на сочинском стадионе «Фишт». Первый гол забил на 10-й минуте матча Родригао. Во втором тайме, на 67-й минуте, отличился Кристиан Нобоа, попав в ворота с пенальти. Последний гол забил на 81-й минуте игры Максим Барсов.
Матч проходил без участия зрителей. Ранее предполагалось, что стадион заполнят на 50%, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки от данного шага отказались.
Ответный матч состоится в Баку 29 июля. При повторной победе по сумме двух игр «Сочи» в третьем раунде сыграет с победителем пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия). Ранее ФК «Сочи» в еврокубках не участвовал.