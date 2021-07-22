ФК «Сочи» обыграл «Кешлю» в своем первом еврокубковом матче

Встреча состоялась на сочинском стадионе «Фишт». Первый гол забил на 10-й минуте матча Родригао. Во втором тайме, на 67-й минуте, отличился Кристиан Нобоа, попав в ворота с пенальти. Последний гол забил на 81-й минуте игры Максим Барсов.