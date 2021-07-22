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ФК «Сочи» обыграл «Кешлю» в своем первом еврокубковом матче

Ведомости

Футбольный клуб «Сочи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций одержал победу над азербайджанской командой «Кешлю» со счетом 3:0.

Встреча состоялась на сочинском стадионе «Фишт». Первый гол забил на 10-й минуте матча Родригао. Во втором тайме, на 67-й минуте, отличился Кристиан Нобоа, попав в ворота с пенальти. Последний гол забил на 81-й минуте игры Максим Барсов.

Матч проходил без участия зрителей. Ранее предполагалось, что стадион заполнят на 50%, но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки от данного шага отказались.

Ответный матч состоится в Баку 29 июля. При повторной победе по сумме двух игр «Сочи» в третьем раунде сыграет с победителем пары «Партизан» (Сербия) — ДАК-1904 (Словакия). Ранее ФК «Сочи» в еврокубках не участвовал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных