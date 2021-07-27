В Москве отменили ограничения для концертов со входом только по QR-кодам
Концерты, спектакли, лекции, творческие встречи, кинопоказы и другие культурные мероприятия в Москве, на которые организован вход только по QR-кодам, могут проходить при полном зале, говорится в приказе департамента культуры в Москве. Посетители таких мероприятий могут не надевать маски и перчатки.
QR-код могут получить россияне, которые сделали прививку от коронавируса, переболели им меньше полугода назад или получили отрицательный ПЦР-тест за три дня до мероприятия.
Если для входа на мероприятие не нужен QR-код, организаторы могут заполнить зал не больше чем на 50%, но не более 500 человек, говорится в документе.
С 28 июня власти Москвы ввели обязательные QR-коды для посещения общепита, кроме летних кафе и веранд. Через две недели такая мера была отменена.