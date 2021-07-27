В Москве отменили ограничения для концертов со входом только по QR-кодам

Концерты, спектакли, лекции, творческие встречи, кинопоказы и другие культурные мероприятия в Москве, на которые организован вход только по QR-кодам, могут проходить при полном зале, говорится в приказе департамента культуры в Москве. Посетители таких мероприятий могут не надевать маски и перчатки.