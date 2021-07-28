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Moderna сообщила о задержках в производстве вакцины в Европе

Ведомости

Компания Moderna сообщила, что ее партнеры по производству вакцины от коронавируса за пределами США «сталкиваются с задержками» из-за проблем с лабораторными исследованиями, которые были в последние дни, сообщил Bloomberg.

Пресс-секретарь компании Коллин Хасси сообщила, что проблема была решена, однако она замедлила выпуск вакцины на рынки за пределами США. Moderna скорректирует поставки препарата в краткосрочной перспективе.

По ее словам, компания поставляет вакцину с конвейера, потому что у нее нет дополнительных запасов препарата на складе, чтобы сгладить временные перебои с поставками. В Moderna не рассказали, где именно произошли перебои. Партнерами компании за пределами страны стали швейцарская компания Lonza Group AG, которая производит вакцину, и Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA в Испании, которая ее разливает.

Вакцина против коронавируса Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и европейским регулятором. Эффективность препарата, по данным компании, при первичном анализе составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных