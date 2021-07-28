Moderna сообщила о задержках в производстве вакцины в Европе

По ее словам, компания поставляет вакцину с конвейера, потому что у нее нет дополнительных запасов препарата на складе, чтобы сгладить временные перебои с поставками. В Moderna не рассказали, где именно произошли перебои. Партнерами компании за пределами страны стали швейцарская компания Lonza Group AG, которая производит вакцину, и Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA в Испании, которая ее разливает.