Попова оценила риск передачи коронавируса от домашних животных человеку
На данный момент случаев передачи коронавируса от животных человеку не зарегистрировано, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества «Знание», трансляция которого велась на странице организации во «ВКонтакте».
«На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма. Но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила», — сказала она.
При этом Попова заявила, что зафиксированы случаи передачи вируса от человека животному. Глава Роспотребнадзора призвала людей на постоянной основе заботиться о здоровье их питомцев, которые зачастую «несут в себе возбудители разных инфекций».
В начале ноября прошлого года у норок на нескольких сотнях ферм Дании были выявлены случаи заболевания COVID-19. Более того, Государственный институт сыворотки крови нашел пять случаев мутации вируса на норковых фермах. 12 человек заразились мутировавшим вирусом, который, как отмечалось, имеет пониженную чувствительность к антителам.
В марте этого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Препарат получил название «Карнивак-Ков». В конце мая в ряде регионов страны началась вакцинация домашних животных от данной инфекции на базе ветеринарных клиник.