Попова оценила риск передачи коронавируса от домашних животных человеку

«На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма. Но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила», — сказала она.