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Попова оценила риск передачи коронавируса от домашних животных человеку

Ведомости

На данный момент случаев передачи коронавируса от животных человеку не зарегистрировано, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества «Знание», трансляция которого велась на странице организации во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма. Но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила», — сказала она.

При этом Попова заявила, что зафиксированы случаи передачи вируса от человека животному. Глава Роспотребнадзора призвала людей на постоянной основе заботиться о здоровье их питомцев, которые зачастую «несут в себе возбудители разных инфекций».

В начале ноября прошлого года у норок на нескольких сотнях ферм Дании были выявлены случаи заболевания COVID-19. Более того, Государственный институт сыворотки крови нашел пять случаев мутации вируса на норковых фермах. 12 человек заразились мутировавшим вирусом, который, как отмечалось, имеет пониженную чувствительность к антителам.

В марте этого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Препарат получил название «Карнивак-Ков». В конце мая в ряде регионов страны началась вакцинация домашних животных от данной инфекции на базе ветеринарных клиник.

Ранее по теме: В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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