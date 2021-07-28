Попова заявила о неэффективности локдауна в борьбе с пандемией
Локдаун не подтвердил свою эффективность в борьбе с пандемией коронавируса на практике. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества «Знание», трансляция мероприятия велась на странице организации во «ВКонтакте».
«Некоторые страны прошли по этому пути (введения локдауна. — Прим. ред.) ни один, ни два, а уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — сказала она.
Попова критически оценила решение «останавливать все» при отсутствии эффекта «для купирования инфекции». Вдобавок это отрицательно сказывается на экономике, добавила она. Россия же идет по другому пути. У нее есть «свой алгоритм действий и система Роспотребнадзора», отметила глава ведомства.
В качестве примера эффективной борьбы с распространением коронавируса Попова привела ситуацию на крупных промышленных предприятиях. По ее словам, там строго соблюдались санитарные правила, поэтому почти никто из сотрудников не заболел. Затем работники прошли вакцинацию. В итоге они смогли избежать COVID-19.
Локдаун как мера представляет собой ограничение передвижения населения и функционирования предприятий. Он действовал в России с апреля по середину мая прошлого года. Тогда в стране был введен режим нерабочих дней с сохранением за работниками заработных плат.
Сегодня в России был зафиксирован минимальный с 30 июня суточный прирост зараженных коронавирусом — 22 420. При этом в целом показатели заболеваемости повышенные: они находятся на уровне января. Кроме того, в течение 24 часов умерли 798 пациентов с COVID-19 при рекорде в стране в 799 случаев. В целом за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,2 млн россиян, из них около 156 200 скончались.