Попова заявила о неэффективности локдауна в борьбе с пандемией

Сегодня в России был зафиксирован минимальный с 30 июня суточный прирост зараженных коронавирусом — 22 420. При этом в целом показатели заболеваемости повышенные: они находятся на уровне января. Кроме того, в течение 24 часов умерли 798 пациентов с COVID-19 при рекорде в стране в 799 случаев. В целом за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,2 млн россиян, из них около 156 200 скончались.