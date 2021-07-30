«Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

«Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых. То есть фактически на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — сказал он (цитата по ТАСС).