«Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»
Более 0,5% людей, завершивших курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», впоследствии заболели COVID-19, сообщил журналистам гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
«Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых. То есть фактически на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Максютова, на сегодняшний день свыше 1 млн человек прошли полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной», который проходит в два этапа. Побочными эффектами от введения препарата являются болезненность в месте укола и в редких случаях повышение температуры до 37,5 градуса в течение суток, добавил он.
«ЭпиВакКорона», разработанная научным Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре, была зарегистрирована второй в России — после «Спутника V» — 13 октября прошлого года. Препарат относится к классу пептидных вакцин. Пептиды в нем являются синтетическими и имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, что провоцирует выработку антител. Самого вируса, его частей и генетического аппарата в данной вакцине нет.
Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков ранее рассказал, что эффективность «ЭпиВакКороны» близка к 100%. При этом антитела формуются примерно у 90% привитых, следует из информации на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что только 0,7% прошедших вакцинацию от коронавируса российскими препаратами впоследствии заболели COVID-19. В целом на сегодняшний день обе прививки сделали 24,2 млн жителей страны.