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«Вектор» назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной»

Ведомости

Более 0,5% людей, завершивших курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», впоследствии заболели COVID-19, сообщил журналистам гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Примечательно, что среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых. То есть фактически на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Максютова, на сегодняшний день свыше 1 млн человек прошли полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной», который проходит в два этапа. Побочными эффектами от введения препарата являются болезненность в месте укола и в редких случаях повышение температуры до 37,5 градуса в течение суток, добавил он.

«ЭпиВакКорона», разработанная научным Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспотребнадзоре, была зарегистрирована второй в России — после «Спутника V» — 13 октября прошлого года. Препарат относится к классу пептидных вакцин. Пептиды в нем являются синтетическими и имитируют маленькие участки белков реального коронавируса, что провоцирует выработку антител. Самого вируса, его частей и генетического аппарата в данной вакцине нет.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков ранее рассказал, что эффективность «ЭпиВакКороны» близка к 100%. При этом антитела формуются примерно у 90% привитых, следует из информации на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что только 0,7% прошедших вакцинацию от коронавируса российскими препаратами впоследствии заболели COVID-19. В целом на сегодняшний день обе прививки сделали 24,2 млн жителей страны.

Ранее по теме: Ученый назвал преимущество вакцины «ЭпиВакКорона»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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