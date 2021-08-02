Экс-чиновник Минобороны частично признал вину в хищении 1 млрд рублей

По версии обвинения, Бережной создал преступную группу из числа сослуживцев для получения нелегального дохода в виде взяток. В нее входили Вакулин, Гринюк и Борувков. По словам прокурора, участники группы постоянно меняли номера сотовых телефонов, использовали условные кодовые слова и заранее распределили количество денег, которое каждый из них будет получать. По версии обвинения, взятки участникам группы передавал предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин, который решил расширить свой бизнес за счет участия в армейских поставках. Подконтрольные ему ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «БиМиАй Европа Рус» и «Стиллаг» получили необоснованные преференции при заключении госконтрактов с Минобороны благодаря действиям подсудимых, следует из заключительного обвинения, передает ТАСС.