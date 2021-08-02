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Экс-чиновник Минобороны частично признал вину в хищении 1 млрд рублей

Ведомости

Бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал в суде вину по делу о хищении более 1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Александра Ильина.

«Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса», — сказал Ильин, который является адвокатом другого фигуранта дела — Юрия Решетникова, бывшего начальника отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок.

Среди подсудимых также бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин. По словам адвоката, Решетников, Гринюк и Вакулин вину не признали. Ранее сообщником экс-чиновников был признан специалист Минобороны Александр Борувков. Он признал вину, его дело было выделено в отдельное производство около полугода назад. Суд приговорил его к 6,5 года колонии строгого режима.

В ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде было озвучено, что ущерб в рамках дела экс-чиновников Минобороны, которые обвиняются во взятке в 386 млн руб., превысил 1 млрд руб. Таким образом, ущерб от превышения чиновниками должностных полномочий составил 650 420 000 руб.

По версии обвинения, Бережной создал преступную группу из числа сослуживцев для получения нелегального дохода в виде взяток. В нее входили Вакулин, Гринюк и Борувков. По словам прокурора, участники группы постоянно меняли номера сотовых телефонов, использовали условные кодовые слова и заранее распределили количество денег, которое каждый из них будет получать. По версии обвинения, взятки участникам группы передавал предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин, который решил расширить свой бизнес за счет участия в армейских поставках. Подконтрольные ему ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «БиМиАй Европа Рус» и «Стиллаг» получили необоснованные преференции при заключении госконтрактов с Минобороны благодаря действиям подсудимых, следует из заключительного обвинения, передает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных