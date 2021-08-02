Экс-чиновник Минобороны частично признал вину в хищении 1 млрд рублей
Бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал в суде вину по делу о хищении более 1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Александра Ильина.
«Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса», — сказал Ильин, который является адвокатом другого фигуранта дела — Юрия Решетникова, бывшего начальника отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок.
Среди подсудимых также бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин. По словам адвоката, Решетников, Гринюк и Вакулин вину не признали. Ранее сообщником экс-чиновников был признан специалист Минобороны Александр Борувков. Он признал вину, его дело было выделено в отдельное производство около полугода назад. Суд приговорил его к 6,5 года колонии строгого режима.
В ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде было озвучено, что ущерб в рамках дела экс-чиновников Минобороны, которые обвиняются во взятке в 386 млн руб., превысил 1 млрд руб. Таким образом, ущерб от превышения чиновниками должностных полномочий составил 650 420 000 руб.
По версии обвинения, Бережной создал преступную группу из числа сослуживцев для получения нелегального дохода в виде взяток. В нее входили Вакулин, Гринюк и Борувков. По словам прокурора, участники группы постоянно меняли номера сотовых телефонов, использовали условные кодовые слова и заранее распределили количество денег, которое каждый из них будет получать. По версии обвинения, взятки участникам группы передавал предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин, который решил расширить свой бизнес за счет участия в армейских поставках. Подконтрольные ему ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «БиМиАй Европа Рус» и «Стиллаг» получили необоснованные преференции при заключении госконтрактов с Минобороны благодаря действиям подсудимых, следует из заключительного обвинения, передает ТАСС.