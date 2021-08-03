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Рядом с Пентагоном произошла стрельба

Ведомости

Доступ в Пентагон заблокировали из-за «инцидента», сообщает пресс-служба охраны здания американского военного ведомства. Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на остановке в транзитной зоне Пентагона произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — говорится в сообщении службы охраны здания.

Служба охраны Пентагона не подтверждает информацию Associated Press о ранении человека при стрельбе. Агентство, в свою очередь, сообщает, что его корреспондент слышал «несколько выстрелов».

NBC также называет причиной закрытия Пентагона стрельбу. Телеканал сообщает, что поезда метро следуют через станцию Пентагона без остановок, автобусам, следовавшим к зданию военного ведомства, изменили маршрут из-за полицейской операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных