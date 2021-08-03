Рядом с Пентагоном произошла стрельба

Доступ в Пентагон заблокировали из-за «инцидента», сообщает пресс-служба охраны здания американского военного ведомства. Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на остановке в транзитной зоне Пентагона произошла стрельба, в результате которой пострадал как минимум один человек.