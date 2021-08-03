Рядом с Пентагоном произошла стрельба
«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время», — говорится в сообщении службы охраны здания.
Служба охраны Пентагона не подтверждает информацию Associated Press о ранении человека при стрельбе. Агентство, в свою очередь, сообщает, что его корреспондент слышал «несколько выстрелов».
NBC также называет причиной закрытия Пентагона стрельбу. Телеканал сообщает, что поезда метро следуют через станцию Пентагона без остановок, автобусам, следовавшим к зданию военного ведомства, изменили маршрут из-за полицейской операции.