СМИ сообщили о гибели трех человек из-за урагана в Тверской области

Так, в городе Андреаполь Тверской области скорость ветра достигала 25 м в секунду: упало более 90 деревьев, кровлям 65 жилых домов был нанесен ущерб. Из-за непогоды также было частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях и обесточены свыше 1600 домов, где проживают 2278 человек.