СМИ сообщили о гибели трех человек из-за урагана в Тверской области
Три человека, один из которых ребенок, погибли в Тверской области в результате урагана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Помимо этого 10 человек, среди которых также один ребенок, получили травмы.
Так, в городе Андреаполь Тверской области скорость ветра достигала 25 м в секунду: упало более 90 деревьев, кровлям 65 жилых домов был нанесен ущерб. Из-за непогоды также было частично нарушено энергоснабжение в четырех муниципальных образованиях и обесточены свыше 1600 домов, где проживают 2278 человек.
Спасатели обходят дома и помогают людям распиливать упавшие деревья, разбирать конструкции и разблокировать транспорт. Для жителей, которые пострадали во время прохождения грозового фронта, развернули пункт временного размещения.