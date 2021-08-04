Росстандарт заявил о снижении выявленных нарушений по качеству топлива на АЗС

По итогам всего 2020 г. Росстандарт выявил нарушения по физико-химическим показателям топлива на 130 из 1015 проверенных АЗС, сообщала в декабре пресс-служба Минпромторга. При этом в ведомстве подчеркнули, что в ходе внеплановых проверок специалисты проверяли в основном АЗС в проблемных регионах, а также те, на которые жаловались автовладельцы.