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Росстандарт заявил о снижении выявленных нарушений по качеству топлива на АЗС

Ведомости

Росстандарт в первом полугодии текущего года зафиксировал снижение количества выявленных случаев нарушений, связанных с качеством топлива на АЗС в России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего в первом полугодии 2021 г. Росстандарт провел контрольно-надзорные мероприятия в отношении 535 АЗС. За аналогичный период 2020 г. контрольно-надзорные мероприятия проводились в отношении 374 АЗС, из которых на 42 АЗС установлен факт реализации топлива, не соответствующего установленным требованиям технического регламента. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. доля АЗС, допустивших нарушения, снизилась с 11,2 до 7%», — говорится в сообщении Росстандарта.

Перечень АЗС, на которых сотрудниками ведомства выявлена реализация не соответствующего установленным нормам топлива, опубликована на сайте Росстандарта. В этот список попали 38 АЗС.

По итогам всего 2020 г. Росстандарт выявил нарушения по физико-химическим показателям топлива на 130 из 1015 проверенных АЗС, сообщала в декабре пресс-служба Минпромторга. При этом в ведомстве подчеркнули, что в ходе внеплановых проверок специалисты проверяли в основном АЗС в проблемных регионах, а также те, на которые жаловались автовладельцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных