Росстандарт заявил о снижении выявленных нарушений по качеству топлива на АЗС
Росстандарт в первом полугодии текущего года зафиксировал снижение количества выявленных случаев нарушений, связанных с качеством топлива на АЗС в России, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего в первом полугодии 2021 г. Росстандарт провел контрольно-надзорные мероприятия в отношении 535 АЗС. За аналогичный период 2020 г. контрольно-надзорные мероприятия проводились в отношении 374 АЗС, из которых на 42 АЗС установлен факт реализации топлива, не соответствующего установленным требованиям технического регламента. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. доля АЗС, допустивших нарушения, снизилась с 11,2 до 7%», — говорится в сообщении Росстандарта.
Перечень АЗС, на которых сотрудниками ведомства выявлена реализация не соответствующего установленным нормам топлива, опубликована на сайте Росстандарта. В этот список попали 38 АЗС.
По итогам всего 2020 г. Росстандарт выявил нарушения по физико-химическим показателям топлива на 130 из 1015 проверенных АЗС, сообщала в декабре пресс-служба Минпромторга. При этом в ведомстве подчеркнули, что в ходе внеплановых проверок специалисты проверяли в основном АЗС в проблемных регионах, а также те, на которые жаловались автовладельцы.