В Мэрии Москвы назвали долю занимающихся спортом студентов

Главным барьером к занятию в студенческих спортивных секциях, согласно ответам респондентов, стало отсутствие времени: на его нехватку обратили внимание 47% из 565 опрошенных. По 10% студентов не посещают занятия в секциях из-за состояния здоровья и чрезмерной усталости. Другими причинами стали территориальная удаленность спортивных объектов (6%), отсутствие интересных секций (6%), нехватка мотивации (5%), занятия спортом вне вуза (4%) и ненависть к спорту (3%). Еще по 2% опрошенных ответили, что не видят смысла в занятиях спортом, у вуза нет спортивной инфраструктуры или они испытывают финансовые трудности. 1% респондентов испытывают нехватку единомышленников и еще 1% считают спорт вредным.