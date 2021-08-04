Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Мэрии Москвы назвали долю занимающихся спортом студентов

Ведомости

Более 80% студентов московских вузов посещали занятия по физической культуре в своих учебных заведениях до перехода на дистанционное образование, следует из результатов опроса, проведенного департаментом спорта города Москвы и аналитическим центром NAFI.

Согласно результатам исследования, занятия по физической культуре посещали 81% учащихся столичных вузов. 5% отказались от посещения таких занятий по состоянию здоровья, еще 3% респондентов сообщили, что не интересуются спортом, 3% отметили отсутствие условий для занятий физической культурой в вузе. 8% опрошенных студентов дать ответ затруднились. В опросе приняли участие 2004 респондента.

При этом 90% студентов сообщили, что их мотивация на занятия спортом увеличится в случае наличия в вузе первоклассного спортивного зала, бассейна, футбольной площадки или иного спортивного сооружения. Также 90% учащихся предположили, что желание заниматься спортом выросло бы в случае возможности выбора между посещением занятий физической культурой или секции, тренажерного зала и бассейна с зачетом занятий.

Среди 1802 указавших, что в вузе есть спортивные клубы или секции для студентов, только 48% их посещают.

Главным барьером к занятию в студенческих спортивных секциях, согласно ответам респондентов, стало отсутствие времени: на его нехватку обратили внимание 47% из 565 опрошенных. По 10% студентов не посещают занятия в секциях из-за состояния здоровья и чрезмерной усталости. Другими причинами стали территориальная удаленность спортивных объектов (6%), отсутствие интересных секций (6%), нехватка мотивации (5%), занятия спортом вне вуза (4%) и ненависть к спорту (3%). Еще по 2% опрошенных ответили, что не видят смысла в занятиях спортом, у вуза нет спортивной инфраструктуры или они испытывают финансовые трудности. 1% респондентов испытывают нехватку единомышленников и еще 1% считают спорт вредным.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных