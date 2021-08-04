В Мэрии Москвы назвали долю занимающихся спортом студентов
Более 80% студентов московских вузов посещали занятия по физической культуре в своих учебных заведениях до перехода на дистанционное образование, следует из результатов опроса, проведенного департаментом спорта города Москвы и аналитическим центром NAFI.
Согласно результатам исследования, занятия по физической культуре посещали 81% учащихся столичных вузов. 5% отказались от посещения таких занятий по состоянию здоровья, еще 3% респондентов сообщили, что не интересуются спортом, 3% отметили отсутствие условий для занятий физической культурой в вузе. 8% опрошенных студентов дать ответ затруднились. В опросе приняли участие 2004 респондента.
При этом 90% студентов сообщили, что их мотивация на занятия спортом увеличится в случае наличия в вузе первоклассного спортивного зала, бассейна, футбольной площадки или иного спортивного сооружения. Также 90% учащихся предположили, что желание заниматься спортом выросло бы в случае возможности выбора между посещением занятий физической культурой или секции, тренажерного зала и бассейна с зачетом занятий.
Среди 1802 указавших, что в вузе есть спортивные клубы или секции для студентов, только 48% их посещают.
Главным барьером к занятию в студенческих спортивных секциях, согласно ответам респондентов, стало отсутствие времени: на его нехватку обратили внимание 47% из 565 опрошенных. По 10% студентов не посещают занятия в секциях из-за состояния здоровья и чрезмерной усталости. Другими причинами стали территориальная удаленность спортивных объектов (6%), отсутствие интересных секций (6%), нехватка мотивации (5%), занятия спортом вне вуза (4%) и ненависть к спорту (3%). Еще по 2% опрошенных ответили, что не видят смысла в занятиях спортом, у вуза нет спортивной инфраструктуры или они испытывают финансовые трудности. 1% респондентов испытывают нехватку единомышленников и еще 1% считают спорт вредным.