Украина ужесточила правила въезда из России

Эти меры украинские власти вводят из-за распространения варианта коронавируса «дельта» в России и Индии. Карантин обязателен для всех, кто провел в этих странах больше семи дней. Всем остальным въезжающим необходимо предъявить ПЦР-тест за 72 часа, тест на антитела или сертификат о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российская вакцина «Спутник» в их число не входит.