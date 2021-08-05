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Украина ужесточила правила въезда из России

Ведомости

Власти Украины с 5 августа ввели обязательный двухнедельный карантин для иностранцев и украинцев, въезжающих из России и Индии. Кроме того, возобновляется обязательное ПЦР-тестирование для всех въезжающих. Таким образом, вступили в силу изменения пропускного режима, введенные в конце июня украинским минздравом.

Эти меры украинские власти вводят из-за распространения варианта коронавируса «дельта» в России и Индии. Карантин обязателен для всех, кто провел в этих странах больше семи дней. Всем остальным въезжающим необходимо предъявить ПЦР-тест за 72 часа, тест на антитела или сертификат о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российская вакцина «Спутник» в их число не входит.

При отсутствии этих документов украинцам, а также иностранцам с видом жительства на Украине, прибывающим не из России и Индии, необходимо сделать экспресс-тест на границе.

Граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 г., смогут вернуться домой беспрепятственно. Освобождением от карантина также является прививка хотя бы одной дозой признаваемой ВОЗ вакцины.

На Украине с начала пандемии выявлено 2 255 345 случаев заражения коронавирусом, умерли 53 024 человека. С начала вакцинации в феврале 2021 г. привито различными вакцинами почти 6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных