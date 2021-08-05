Украина ужесточила правила въезда из России
Власти Украины с 5 августа ввели обязательный двухнедельный карантин для иностранцев и украинцев, въезжающих из России и Индии. Кроме того, возобновляется обязательное ПЦР-тестирование для всех въезжающих. Таким образом, вступили в силу изменения пропускного режима, введенные в конце июня украинским минздравом.
Эти меры украинские власти вводят из-за распространения варианта коронавируса «дельта» в России и Индии. Карантин обязателен для всех, кто провел в этих странах больше семи дней. Всем остальным въезжающим необходимо предъявить ПЦР-тест за 72 часа, тест на антитела или сертификат о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российская вакцина «Спутник» в их число не входит.
При отсутствии этих документов украинцам, а также иностранцам с видом жительства на Украине, прибывающим не из России и Индии, необходимо сделать экспресс-тест на границе.
Граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 г., смогут вернуться домой беспрепятственно. Освобождением от карантина также является прививка хотя бы одной дозой признаваемой ВОЗ вакцины.
На Украине с начала пандемии выявлено 2 255 345 случаев заражения коронавирусом, умерли 53 024 человека. С начала вакцинации в феврале 2021 г. привито различными вакцинами почти 6 млн человек.