В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 2150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2618 человек, скончались 59 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 529 350 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1895), Московская (+1487), Нижегородская (+539) и Свердловская (+522) области.