В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 160 человек, следует из статистики оперштаба на 9 августа. Умерли 769 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 469 910. Умерли за все время пандемии 165 650 человек.
Вчера, 8 августа, оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2618 человек, скончались 59 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 529 350 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1895), Московская (+1487), Нижегородская (+539) и Свердловская (+522) области.
За сутки полностью выздоровел 14 474 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 5 769 981.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 202 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,7 млн случаев, Индии (более 31,9 млн), Бразилии (свыше 20,1 млн) и Франции (более 6,3 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.