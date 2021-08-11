В Норильске ввели ПЦР-тесты и карантин для прибывающих непривитых граждан

По данным оперштаба на 11 августа, Красноярский край входит в десятку лидеров по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки там было зафиксировано 457 новых случаев, из них в Норильске — 54, второе место после Красноярска (+97 заболевших). За сутки в крае скончались 25 пациентов. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 96 128 случаев коронавируса, 4708 заболевших умерли.