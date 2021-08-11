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В Норильске ввели ПЦР-тесты и карантин для прибывающих непривитых граждан

Ведомости

Все граждане, прибывающие в Норильск и Дудинку из остальной России и не имеющие прививки, должны сдавать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и находиться на карантине по месту жительства до получения результата. Поправки в соответствующий указ внес губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Граждане, прибывшие в города Норильск и Дудинку из других населенных пунктов, расположенных на территории Российской Федерации, в течение трех календарных дней с момента прибытия обязаны пройти лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) [и] не вправе покидать место жительства (место пребывания) до получения отрицательного результата», — говорится в новой версии указа, опубликованной пресс-службой администрации Красноярского края.

Это ограничение не распространяется на лиц, имеющих сертификат о полной вакцинации одним или двумя компонентами препарата, документы о болезни, перенесенной не более шести месяцев назад, а также тех, кто прибывает в Норильск для работы вахтовым методом. Допуск последних к работе проходит особым порядком.

По данным оперштаба на 11 августа, Красноярский край входит в десятку лидеров по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки там было зафиксировано 457 новых случаев, из них в Норильске — 54, второе место после Красноярска (+97 заболевших). За сутки в крае скончались 25 пациентов. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 96 128 случаев коронавируса, 4708 заболевших умерли.

В целом по России 11 августа за сутки коронавирус выявили у 21 571 человека. Умерли 799 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 512 859. Умер за все время пандемии 167 241 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных