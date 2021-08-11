В Норильске ввели ПЦР-тесты и карантин для прибывающих непривитых граждан
Все граждане, прибывающие в Норильск и Дудинку из остальной России и не имеющие прививки, должны сдавать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и находиться на карантине по месту жительства до получения результата. Поправки в соответствующий указ внес губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Граждане, прибывшие в города Норильск и Дудинку из других населенных пунктов, расположенных на территории Российской Федерации, в течение трех календарных дней с момента прибытия обязаны пройти лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) [и] не вправе покидать место жительства (место пребывания) до получения отрицательного результата», — говорится в новой версии указа, опубликованной пресс-службой администрации Красноярского края.
Это ограничение не распространяется на лиц, имеющих сертификат о полной вакцинации одним или двумя компонентами препарата, документы о болезни, перенесенной не более шести месяцев назад, а также тех, кто прибывает в Норильск для работы вахтовым методом. Допуск последних к работе проходит особым порядком.
По данным оперштаба на 11 августа, Красноярский край входит в десятку лидеров по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки там было зафиксировано 457 новых случаев, из них в Норильске — 54, второе место после Красноярска (+97 заболевших). За сутки в крае скончались 25 пациентов. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено 96 128 случаев коронавируса, 4708 заболевших умерли.
В целом по России 11 августа за сутки коронавирус выявили у 21 571 человека. Умерли 799 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 512 859. Умер за все время пандемии 167 241 человек.