Синоптик рассказал об изменении климата в России за 30 лет

«Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют. В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 г., а в этом году начнем использовать "новый" климат», — рассказал Леус. Однако Росгидромет пока не утвердил новые характеристики.