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Синоптик рассказал об изменении климата в России за 30 лет

Ведомости

Метеорологи сейчас используют климатические характеристики, составленные с 1961 по 1991 г., в этом году Росгидромет должен обновить информацию о климате в России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радио Sputnik.

«Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют. В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 г., а в этом году начнем использовать "новый" климат», — рассказал Леус. Однако Росгидромет пока не утвердил новые характеристики.

Синоптик на примере Москвы рассказал об изменении климата в России за 30 лет. За этот период погода в городе в августе стала более теплой и дождливой: число дождливых дней увеличилось на пять – до 15, количество осадков на 1 мм – до 78, температура воздуха выросла более чем на градус – до 17,6.

Ученые из Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC) утверждают, что во всей климатической системе были зафиксированы интенсивные изменения, а именно в атмосфере, океане, криосфере и биосфере. Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет, отмечается в отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных