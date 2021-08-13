Синоптик рассказал об изменении климата в России за 30 лет
Метеорологи сейчас используют климатические характеристики, составленные с 1961 по 1991 г., в этом году Росгидромет должен обновить информацию о климате в России, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радио Sputnik.
«Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют. В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 г., а в этом году начнем использовать "новый" климат», — рассказал Леус. Однако Росгидромет пока не утвердил новые характеристики.
Синоптик на примере Москвы рассказал об изменении климата в России за 30 лет. За этот период погода в городе в августе стала более теплой и дождливой: число дождливых дней увеличилось на пять – до 15, количество осадков на 1 мм – до 78, температура воздуха выросла более чем на градус – до 17,6.
Ученые из Межправительственной группы экспертов по климату (IPCC) утверждают, что во всей климатической системе были зафиксированы интенсивные изменения, а именно в атмосфере, океане, криосфере и биосфере. Некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет, отмечается в отчете.