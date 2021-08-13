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В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID-19

Ведомости

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США разрешило делать дополнительную, так называемую бустерную прививку от коронавируса людям со слабым иммунитетом, сообщило ведомство. Ревакцинироваться разрешено препаратами Pfizer и Moderna.

Получателями дополнительной прививки будут пациенты, которым делают трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение выдано на введение бустерной дозы вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.

«Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелых заболеваний. После тщательного анализа имеющихся данных Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов определило, что этой небольшой уязвимой группе может помочь третья доза вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna», — сообщила и.о. комиссара FDA Джанет Вудкок.

Она отметила, что для большей защиты этой группы населения те, кто близко контактирует с ними, также должны привиться от коронавируса. По словам Вудкок, остальные люди, которые прошли полную вакцинацию, защищены от коронавируса и не нуждаются в дополнительной прививке.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса минимум до конца сентября, чтобы перенаправить потоки вакцины в бедные страны и помочь им привить минимум 10% населения.

Ранее по теме: ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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