В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID-19

Она отметила, что для большей защиты этой группы населения те, кто близко контактирует с ними, также должны привиться от коронавируса. По словам Вудкок, остальные люди, которые прошли полную вакцинацию, защищены от коронавируса и не нуждаются в дополнительной прививке.