В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID-19
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США разрешило делать дополнительную, так называемую бустерную прививку от коронавируса людям со слабым иммунитетом, сообщило ведомство. Ревакцинироваться разрешено препаратами Pfizer и Moderna.
Получателями дополнительной прививки будут пациенты, которым делают трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение выдано на введение бустерной дозы вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.
«Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелых заболеваний. После тщательного анализа имеющихся данных Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов определило, что этой небольшой уязвимой группе может помочь третья доза вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna», — сообщила и.о. комиссара FDA Джанет Вудкок.
Она отметила, что для большей защиты этой группы населения те, кто близко контактирует с ними, также должны привиться от коронавируса. По словам Вудкок, остальные люди, которые прошли полную вакцинацию, защищены от коронавируса и не нуждаются в дополнительной прививке.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса минимум до конца сентября, чтобы перенаправить потоки вакцины в бедные страны и помочь им привить минимум 10% населения.