В Анапе ввели режим ЧС

По прогнозам, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. Мэр города поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения на случай возможной эвакуации людей. Все службы готовы оперативно реагировать на любые изменения обстановки, подчеркивается в сообщении администрации Анапы.