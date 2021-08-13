В Анапе ввели режим ЧС
Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возможного ухудшения погодных условий, следует из публикации на сайте администрации муниципалитета.
«В Анапе введен режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец», — говорится в сообщении.
По прогнозам, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. Мэр города поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения на случай возможной эвакуации людей. Все службы готовы оперативно реагировать на любые изменения обстановки, подчеркивается в сообщении администрации Анапы.