Более 100 000 человек остались без электричества в Краснодарском крае из-за ливней

В ночь с четверга на пятницу в некоторых районах Краснодарского края шел сильный ливень. Больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, отметив, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды – ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с этим власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС, а в Сочи из-за шторма закрыли все пляжи.