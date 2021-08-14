Более 100 000 человек остались без электричества в Краснодарском крае из-за ливней
Около 108 000 человек в 11 населенных пунктах Краснодарского края остались без электричества из-за циклона, сопровождающегося сильными осадками, градом и ветрами, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.
«Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 000 человек. Работают аварийно-восстановительные бригады», — говорится в сообщении.
Из-за ливней подтопленными оказались 1344 частных домовладения и 1683 придомовые территории в 19 населенных пунктах, отметили в ведомстве, были эвакуированы почти 1000 детей из пяти детских лагерей. В 14-ти муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации.
В ночь с четверга на пятницу в некоторых районах Краснодарского края шел сильный ливень. Больше всего пострадали Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский и Темрюкский районы, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, отметив, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается ухудшение погоды – ливень, гроза и шквалистый ветер. В связи с этим власти Анапы и Новороссийска ввели режим ЧС, а в Сочи из-за шторма закрыли все пляжи.
Для ликвидации последствий стихии привлечены почти 1500 человек и 490 единиц техники, циклон, как ожидается, будет действовать до утра 16 августа.