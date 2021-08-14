В США обвинили СМИ России, Китая и Ирана в распространении фейков о коронавирусе

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что распространение правдивой информации более эффективно, чем цензура и удаление фейковых постов о коронавирусе, поскольку, по его наблюдениям, теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют их контент.