В США обвинили СМИ России, Китая и Ирана в распространении фейков о коронавирусе
СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, занимаются распространением дезинформации о коронавирусе, сообщается в докладе министерства внутренней безопасности США.
«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с властями, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», – говорится в документе.
Автор доклада считают, что таким образом данные страны пытаются посеять раздор в американском обществе.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что распространение правдивой информации более эффективно, чем цензура и удаление фейковых постов о коронавирусе, поскольку, по его наблюдениям, теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют их контент.