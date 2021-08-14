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В США обвинили СМИ России, Китая и Ирана в распространении фейков о коронавирусе

Ведомости

СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, занимаются распространением дезинформации о коронавирусе, сообщается в докладе министерства внутренней безопасности США.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с властями, неоднократно тиражировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», – говорится в документе.

Автор доклада считают, что таким образом данные страны пытаются посеять раздор в американском обществе. 

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что распространение правдивой информации более эффективно, чем цензура и удаление фейковых постов о коронавирусе, поскольку, по  его наблюдениям, теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют их контент.

Ранее по теме: Дуров назвал неэффективным удаление фейков о коронавирусе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных