В России за сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 144 человек, следует из статистики оперштаба на 14 августа. Умерли 819 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 579 212. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 169 683 человека.
Вчера, 13 августа, оперштаб сообщил о 22 277 новых случаях COVID-19. Умерли 815 человек. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 867 890.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2317 человек, выздоровели 2844 человека, умерли 57 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 540 205 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1823), Подмосковье (+1307), Нижегородская (+544) и Свердловская (+524) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 206,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,34 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 36,5 млн случаев, Индии (свыше 32,1 млн) и Бразилии (более 20,3 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.