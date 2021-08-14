В России за сутки выявили 22 144 новых случая коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2317 человек, выздоровели 2844 человека, умерли 57 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 540 205 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1823), Подмосковье (+1307), Нижегородская (+544) и Свердловская (+524) области.