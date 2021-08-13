Власти Москвы назвали причины роста смертности в июле
Рост смертности в Москве в июле связан с распространением дельта-штамма коронавируса и аномально жаркой погодой, сообщил столичный департамент здравоохранения.
«Такая динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6583 случаях – таким образом, смертность от COVID-19 покрывает всю избыточную смертность в июле.
В депздраве отметили, что аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания и его последствия, привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы. «Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту», – рассказали в ведомстве.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия коронавируса продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковым показателями второй половины июня, в коронавирусных госпиталях занято менее 7000 коек.
По данным оперативного штаба на 13 августа, в Москве за сутки выявили 2529 новых случаев коронавируса, 3043 человека выздоровели, 59 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения и свыше 26 482 летальных исхода. По обоим показателям столица занимает первое место среди регионов России.