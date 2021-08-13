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Власти Москвы назвали причины роста смертности в июле

Ведомости

Рост смертности в Москве в июле связан с распространением дельта-штамма коронавируса и аномально жаркой погодой, сообщил столичный департамент здравоохранения.

«Такая динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6583 случаях – таким образом, смертность от COVID-19 покрывает всю избыточную смертность в июле.

В депздраве отметили, что аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания и его последствия, привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы. «Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту», – рассказали в ведомстве.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия коронавируса продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковым показателями второй половины июня, в коронавирусных госпиталях занято менее 7000 коек.

По данным оперативного штаба на 13 августа, в Москве за сутки выявили 2529 новых случаев коронавируса, 3043 человека выздоровели, 59 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения и свыше 26 482 летальных исхода. По обоим показателям столица занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Смертность в России в июне выросла более чем на 14%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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