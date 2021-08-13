Власти Москвы назвали причины роста смертности в июле

В депздраве отметили, что аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания и его последствия, привела к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы. «Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту», – рассказали в ведомстве.