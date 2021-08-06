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Смертность в России в июне выросла более чем на 14%

Ведомости

В июне этого года в России умерли 185 655 человек, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г., следует из материалов Росстата.

Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Вероятно, он же привел к гибели еще 3374 человек, однако необходимо подтвердить данное предположение дополнительными медобследованиями, рассказали в статистическом ведомстве. У 881 умершего COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие иных болезней, что привело к осложнениям, ускорившим смерть пациентов. 2865 человек на момент смерти болели коронавирусом, но умерли не от него.

В целом в первом полугодии в России умерли 1,1 млн человек. Это на 16,2% больше, чем в январе – июне 2020 г. При этом в июне родилось 123 823 человека (+4,5%), а за все полугодие — 678 112, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

В первые шесть месяцев года россияне заключили 368 440 браков — на 34,5% больше, чем в январе – июне 2020 г. Развелись 307 567 пар. Количество разводов выросло на 39,4% год к году.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал рост смертности от наркотиков на фоне пандемии
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных