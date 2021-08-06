Смертность в России в июне выросла более чем на 14%

Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Вероятно, он же привел к гибели еще 3374 человек, однако необходимо подтвердить данное предположение дополнительными медобследованиями, рассказали в статистическом ведомстве. У 881 умершего COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие иных болезней, что привело к осложнениям, ускорившим смерть пациентов. 2865 человек на момент смерти болели коронавирусом, но умерли не от него.