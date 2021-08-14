Поисковики подняли из воды тела троих погибших при крушении вертолета на Камчатке
Тела троих человек, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, подняли из Курильского озера, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них находятся в реанимации, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Ранее сегодня пресс-служба краевого управления МЧС сообщила об обнаружении корпуса вертолета на расстоянии около 500 м от берега на глубине 110 м, рядом с ними находились и тела нескольких человек.
Следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. СК допросил генерального директора «Витязь-аэро» и технический персонал.
По данным «СПАРК-Интерфакса», компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, несколько дней назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.