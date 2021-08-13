«Витязь-аэро» запретили совершать перевозки после крушения вертолета на Камчатке
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретило авиакомпании «Витязь-аэро» совершать коммерческие перевозки пассажиров после крушения на Камчатке ее вертолета Ми-8, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — рассказали в Росавиации. При этом представитель ведомства уточнила, что «ограничены» в данном случае означает запрещены.
Утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них находятся в реанимации, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Накануне чиновник сообщил об обнаружении вертолета на глубине 110–111 м. Он уточнил, что у транспортного средства отломана хвостовая часть, а корпус цел. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. СК допросил генерального директора «Витязь-аэро» и технический персонал.
По данным «СПАРК-Интерфакса», компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, три дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.