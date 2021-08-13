«Витязь-аэро» запретили совершать перевозки после крушения вертолета на Камчатке

Накануне чиновник сообщил об обнаружении вертолета на глубине 110–111 м. Он уточнил, что у транспортного средства отломана хвостовая часть, а корпус цел. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).