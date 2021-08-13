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«Витязь-аэро» запретили совершать перевозки после крушения вертолета на Камчатке

Ведомости

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретило авиакомпании «Витязь-аэро» совершать коммерческие перевозки пассажиров после крушения на Камчатке ее вертолета Ми-8, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-аэро». Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — рассказали в Росавиации. При этом представитель ведомства уточнила, что «ограничены» в данном случае означает запрещены.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Живыми нашли восемь человек. Двое из них находятся в реанимации, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Накануне чиновник сообщил об обнаружении вертолета на глубине 110–111 м. Он уточнил, что у транспортного средства отломана хвостовая часть, а корпус цел. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. СК допросил генерального директора «Витязь-аэро» и технический персонал.

По данным «СПАРК-Интерфакса», компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, три дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.

Ранее по теме: Упавший на Камчатке вертолет нашли на глубине 110 метров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных