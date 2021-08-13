Упавший на Камчатке вертолет нашли на глубине 110 метров
Вертолет Ми-8, накануне упавший в Курильское озеро на Камчатке, найден на глубине примерно 110 метров, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен. Он находится на дне, на глубине 110–111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый», — сказал он.
По словам Солодова, из восьмерых человек, которым удалось спастись, двое находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. В целом на борту были 16 человек — трое членов экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
На данный момент следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро». СК допросил генерального директора организации и технический персонал. По данным «СПАРК-Интерфакса», в целом компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, три дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.