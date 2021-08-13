Упавший на Камчатке вертолет нашли на глубине 110 метров

На данный момент следствие рассматривает три причины инцидента: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. Вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро». СК допросил генерального директора организации и технический персонал. По данным «СПАРК-Интерфакса», в целом компанией на 49,5% владеет Игорь Редькин, три дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.