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Суд во Владикавказе отправил под домашний арест главврача больницы после гибели пациентов

Ведомости

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца Владимира Плиева, главного врача республиканской клинической больницы во Владикавказе, где 9 августа произошел прорыв трубы кислородной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», – сообщил он.

9 августа в больнице случился прорыв трубы кислородной системы. В результате кратковременной остановки подачи кислорода погибли 11 человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.

Ранее по теме: Меняйло заявил о проблемах с кислородом в больнице во Владикавказе еще в 2020 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных