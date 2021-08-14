Суд во Владикавказе отправил под домашний арест главврача больницы после гибели пациентов
Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца Владимира Плиева, главного врача республиканской клинической больницы во Владикавказе, где 9 августа произошел прорыв трубы кислородной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Главврач заключен под домашний арест на два месяца», – сообщил он.
9 августа в больнице случился прорыв трубы кислородной системы. В результате кратковременной остановки подачи кислорода погибли 11 человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.