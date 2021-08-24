Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе расследования случаев исчезновения детей в Тюменской области, сообщает пресс-служба СК.
Как отмечает ведомство, предметом внимания главы СК стали сообщения СМИ о девяти фактах безвестного исчезновения несовершеннолетних начиная с 1997 г. Ранее были найдены тела некоторых из них с признаками насильственной смерти. «Глава ведомства потребовал от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений», — говорится в сообщении.
30 июня девочка 2012 г. рождения ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов системы профилактики. Ее тело 19 августа обнаружили на берегу озера Оброчного, обстоятельства смерти устанавливаются в рамках отдельного уголовного дела.