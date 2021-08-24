Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о пропаже детей в Тюмени

30 июня девочка 2012 г. рождения ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов системы профилактики. Ее тело 19 августа обнаружили на берегу озера Оброчного, обстоятельства смерти устанавливаются в рамках отдельного уголовного дела.