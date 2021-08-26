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ФСБ раскрыла преступную схему на рынке ритуальных услуг в Москве с участием полицейских

Ведомости

В Москве раскрыта преступная схема на рынке ритуальных услуг, пять подозреваемых арестованы, один из которых — на границе Украины. В схеме участвовали сотрудники МВД, которые сообщали похоронной компании служебную информацию о фактах смерти, сообщил ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, вовлеченные в схему сотрудники дежурных частей отделов полиции в московский районах Нагорный и Северное Измайлово «систематически получали» от похоронных компаний крупные денежные вознаграждения за служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти. Эти сведения использовались для прибытия на место смерти в кратчайшее время агента ритуальной компании «в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению».

Позже при содействии управления МВД по Москве ФСБ задержала пятерых подозреваемых участников схемы. Как сообщили в ведомстве, ее предполагаемый организатор был задержан на границе с Украиной при попытке скрыться. Кроме того, при обыске в машине руководителя похоронной компании, участвовавшей в схеме, нашли поддельный пропуск управления ФСБ по Москве и Московской области. Следственный комитет возбудил уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки»). Сейчас все пятеро задержанных арестованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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