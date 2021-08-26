ФСБ раскрыла преступную схему на рынке ритуальных услуг в Москве с участием полицейских

Позже при содействии управления МВД по Москве ФСБ задержала пятерых подозреваемых участников схемы. Как сообщили в ведомстве, ее предполагаемый организатор был задержан на границе с Украиной при попытке скрыться. Кроме того, при обыске в машине руководителя похоронной компании, участвовавшей в схеме, нашли поддельный пропуск управления ФСБ по Москве и Московской области. Следственный комитет возбудил уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача взятки»). Сейчас все пятеро задержанных арестованы.