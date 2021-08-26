СМИ узнали о гибели четырех военных США в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере четверо американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
«Посол США в Кабуле рассказал сотрудникам о смерти четырех американских морпехов в результате взрыва в городском аэропорту, еще трое получили ранения», — рассказал американский чиновник, знакомый с деталями брифинга. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель американских военных, не уточнив число жертв.
Взрыв рядом с аэропортом Кабула произошел 26 августа. Sky News Arabia сообщило, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта. Позже Пентагон рассказал о втором взрыве в аэропорту. По данным источника New York Times, в результате взрывов пострадали 120 человек. Ранее источник в афганском министерстве здравоохранения сообщил «РИА Новости» о 40 погибших и 100 пострадавших. В российском МИД отметили, что в момент теракта в аэропорту Кабула россиян не было.
26 августа президент США Джо Байден и ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС. Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (организация запрещена в России и признана террористической) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул.
Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.