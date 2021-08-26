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СМИ узнали о гибели четырех военных США в результате взрыва в Кабуле

Ведомости

По меньшей мере четверо американских военнослужащих погибли при взрывах в Кабуле, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

«Посол США в Кабуле рассказал сотрудникам о смерти четырех американских морпехов в результате взрыва в городском аэропорту, еще трое получили ранения», — рассказал американский чиновник, знакомый с деталями брифинга. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель американских военных, не уточнив число жертв. 

Взрыв рядом с аэропортом Кабула произошел 26 августа. Sky News Arabia сообщило, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта. Позже Пентагон рассказал о втором взрыве в аэропорту. По данным источника New York Times, в результате взрывов пострадали 120 человек. Ранее источник в афганском министерстве здравоохранения сообщил «РИА Новости» о 40 погибших и 100 пострадавших. В российском МИД отметили, что в момент теракта в аэропорту Кабула россиян не было. 

26 августа президент США Джо Байден и ряд официальных лиц Великобритании и европейских стран сообщали о нарастающей угрозе теракта у воздушной гавани афганской столицы. В связи с этим Франция и Бельгия объявили о прекращении эвакуации самолетами своих ВВС. Эвакуация иностранных граждан из Афганистана, а также желающих уехать местных жителей продолжается с 15 августа, когда «Талибан» (организация запрещена в России и признана террористической) захватил большую часть страны и афганскую столицу Кабул. 

Единственным местом, через которое можно покинуть страну, является кабульский аэропорт. Его охраняют американские солдаты, которые должны покинуть Афганистан к 31 августа согласно договоренностям с талибами.

Ранее по теме: Последствия взрывов в аэропорту Кабула. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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