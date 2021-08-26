СМИ узнали о гибели четырех военных США в результате взрыва в Кабуле

Взрыв рядом с аэропортом Кабула произошел 26 августа. Sky News Arabia сообщило, что взрыв совершил смертник у северных ворот аэропорта. Позже Пентагон рассказал о втором взрыве в аэропорту. По данным источника New York Times, в результате взрывов пострадали 120 человек. Ранее источник в афганском министерстве здравоохранения сообщил «РИА Новости» о 40 погибших и 100 пострадавших. В российском МИД отметили, что в момент теракта в аэропорту Кабула россиян не было.