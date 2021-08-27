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Глава Минобрнауки предложил способы изменить прием в вузы

Ведомости

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обратил внимание на проблему в вузах, где количество студентов-стобалльников и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, и предложил меры для изменения приемной кампании. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Надо очень внимательно посмотреть на систему олимпиад. Количество олимпиадников увеличивается. Мне кажется, требования к проведению олимпиад в этом году надо пересмотреть и серьезно их ужесточить», — сказал он.

Помимо ужесточения олимпиад Фальков предложил увеличить количество топовых вузов, в которые будут стремиться абитуриенты, а также призвал коллег из Минпросвещения и Рособрнадзора внимательно посмотреть на ЕГЭ. «К нему нет серьезных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается год от года количество стобалльников», — отметил Фальков.

Министр также рассказал о преимуществах разных систем поступления в вузы — в две волны и в одну. В частности, он отметил, что система зачисления в вузы в две волны больше соответствовала интересам столичных вузов и тех абитуриентов, у которых очень высокий балл. «Я достаточно долго работал в регионе и подписывал приказы о зачислении, знал реальную ситуацию. Потому что, допустим, абитуриент из региона подает документы, желая поступить в московский вуз, и одновременно страхуется, подавая документы в свой региональный вуз. Не поступая в первую волну в столичный вуз, он приходит и подает документы, а кто-то из тех, кто сидел и ждал бюджетного места во вторую волну, лишается такой возможности и приходит в свой родной город. Это тоже ситуация определенной лотереи до последнего», — рассказал Фальков.

Он отметил, что приемная кампания, прошедшая в этом году в одну волну, уже может считаться успешной, но окончательные итоги будут подведены в сентябре. Планируется, что обсуждение состоится вместе с абитуриентами и их родителями, в том числе обсудят, как проводить приемную кампанию в вузы в следующем году — в одну волну или в две волны.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ряд российских вузов объявил о дополнительном наборе абитуриентов для обучения на платной основе из-за нехватки абитуриентов, которая возникла после отмены второй волны зачисления. В 2021 г. волна допоступления была отменена из-за пандемии коронавируса. В ответ на это Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли подать документы на поступление сразу на 10 факультетов в одном вузе, а раньше максимум на три.

Ранее по теме: Вузы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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