Глава Минобрнауки предложил способы изменить прием в вузы

Министр также рассказал о преимуществах разных систем поступления в вузы — в две волны и в одну. В частности, он отметил, что система зачисления в вузы в две волны больше соответствовала интересам столичных вузов и тех абитуриентов, у которых очень высокий балл. «Я достаточно долго работал в регионе и подписывал приказы о зачислении, знал реальную ситуацию. Потому что, допустим, абитуриент из региона подает документы, желая поступить в московский вуз, и одновременно страхуется, подавая документы в свой региональный вуз. Не поступая в первую волну в столичный вуз, он приходит и подает документы, а кто-то из тех, кто сидел и ждал бюджетного места во вторую волну, лишается такой возможности и приходит в свой родной город. Это тоже ситуация определенной лотереи до последнего», — рассказал Фальков.