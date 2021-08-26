ВУЗы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления

Недобор абитуриентов произошел на фоне отмены второй волны зачисления. Если раньше зачисление происходило в три этапа: победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам — максимум в пять. И ждали, когда там опубликуют предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление. На самых популярных направлениях все места сразу занимали обладатели высоких баллов по ЕГЭ, но у абитуриентов со средним баллом была возможность поступить во вторую волну, если обладатели высоких баллов отозвали свои документы из ВУЗа.