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ВУЗы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления

Ведомости

Ряд российских ВУЗов объявил о дополнительном наборе абитуриентов для обучения на платной основе, сообщает газета «Коммерсантъ». Это произошло из-за нехватки абитуриентов, которая возникла после отмены второй волны зачисления. 

В частности, сразу несколько факультетов МГУ им. Ломоносова, в том числе факультет психологии, философии, географический и юридический факультеты объявили о дополнительном наборе. 

В пресс-службе университета изданию сообщили, что никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет.

Еще несколько столичных вузов прибегли к другой процедуре — дополнительному зачислению. В частности, МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ зачислили тех, кто не смог пройти по баллам в период основного конкурса на места тех, кто отозвал документы во время приемной комиссии. 

Также Иркутский государственный университет и Севастопольский государственный университет ждут абитуриентов на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат, отмечает издание. 

Недобор абитуриентов произошел на фоне отмены второй волны зачисления. Если раньше зачисление происходило в три этапа:  победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам — максимум в пять. И ждали, когда там опубликуют предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление. На самых популярных направлениях все места сразу занимали обладатели высоких баллов по ЕГЭ, но у абитуриентов со средним баллом была возможность поступить во вторую волну, если обладатели высоких баллов отозвали свои документы из ВУЗа. 

В 2021 г. волна допоступления была отменена из-за пандемии коронавируса. В ответ на это Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли подать документы на поступление сразу на 10 факультетов в одном вузе, а раньше максимум на три.

«Особенности приемной кампании 2021 г. привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов», — отметил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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