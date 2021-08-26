ВУЗы объявили дополнительный набор из-за отмены второй волны зачисления
Ряд российских ВУЗов объявил о дополнительном наборе абитуриентов для обучения на платной основе, сообщает газета «Коммерсантъ». Это произошло из-за нехватки абитуриентов, которая возникла после отмены второй волны зачисления.
В частности, сразу несколько факультетов МГУ им. Ломоносова, в том числе факультет психологии, философии, географический и юридический факультеты объявили о дополнительном наборе.
В пресс-службе университета изданию сообщили, что никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет.
Еще несколько столичных вузов прибегли к другой процедуре — дополнительному зачислению. В частности, МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ зачислили тех, кто не смог пройти по баллам в период основного конкурса на места тех, кто отозвал документы во время приемной комиссии.
Также Иркутский государственный университет и Севастопольский государственный университет ждут абитуриентов на бюджетные места, которые остались после зачисления на бакалавриат, отмечает издание.
Недобор абитуриентов произошел на фоне отмены второй волны зачисления. Если раньше зачисление происходило в три этапа: победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам — максимум в пять. И ждали, когда там опубликуют предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление. На самых популярных направлениях все места сразу занимали обладатели высоких баллов по ЕГЭ, но у абитуриентов со средним баллом была возможность поступить во вторую волну, если обладатели высоких баллов отозвали свои документы из ВУЗа.
В 2021 г. волна допоступления была отменена из-за пандемии коронавируса. В ответ на это Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки: выпускники школ могли подать документы на поступление сразу на 10 факультетов в одном вузе, а раньше максимум на три.
«Особенности приемной кампании 2021 г. привели к ситуации, когда часть абитуриентов в нарушение действующего порядка приема подали согласия и были зачислены сразу в несколько вузов», — отметил ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев.