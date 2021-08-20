Иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения
Оперштаб поддержал предложение Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам для продолжения обучения, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Правила въезда будут утверждены в ближайшее время. После этого иностранные студенты всех российских вузов смогут приехать в Россию, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.
Для иностранных студентов, которые не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате, отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, российские вузы предоставят иностранным студентам возможность вакцинироваться от коронавируса.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса и переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку или получили медотвод. При заселении в общежитие вузы также могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе.