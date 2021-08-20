Иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Правила въезда будут утверждены в ближайшее время. После этого иностранные студенты всех российских вузов смогут приехать в Россию, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.