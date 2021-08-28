В Рособрнадзоре не планируют серьезных изменений в ЕГЭ

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики... Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).