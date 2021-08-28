В Рособрнадзоре не планируют серьезных изменений в ЕГЭ
В ЕГЭ почти по всем предметам будут внесены изменения, однако они не будут революционными, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.
«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики... Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Изменения, по его словам, связаны с тем, что выпускающиеся в следующем году школьники все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам, и все изменения будут отражены в демоверсиях экзамена.
Ранее Рособрнадзор сообщил, что из ЕГЭ по истории со следующего года будет исключено историческое сочинение, но при этом добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. А вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне, включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне. Время написания экзамена по истории и обществознанию при этом сократили с 235 до 180 минут.
Изменения затронули и ЕГЭ по географии — его участникам будут предложены два новых задания, проверяющие навыки поиска информации. В ЕГЭ по литературе также расширился список произведений: в него вошло больше поэзии второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежная литература.