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В Рособрнадзоре не планируют серьезных изменений в ЕГЭ

Ведомости

В ЕГЭ почти по всем предметам будут внесены изменения, однако они не будут революционными, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики... Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Изменения, по его словам, связаны с тем, что выпускающиеся в следующем году школьники все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам, и все изменения будут отражены в демоверсиях экзамена.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что из ЕГЭ по истории со следующего года будет исключено историческое сочинение, но при этом добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей. А вместо задания с кратким ответом, посвящённого Великой Отечественной войне, включено задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне. Время написания экзамена по истории и обществознанию при этом сократили с 235 до 180 минут.

Изменения затронули и ЕГЭ по географии — его участникам будут предложены два новых задания, проверяющие навыки поиска информации. В ЕГЭ по литературе также расширился список произведений: в него вошло больше поэзии второй половины ХIХ — ХХ веков, отечественной литературы ХХI века, а также зарубежная литература.

Ранее по теме: Глава Минобрнауки предложил способы изменить прием в вузы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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