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Следователя по делу топ-менеджеров Merlion объявили в розыск

Ведомости

Следователь по особо важным делам Алексей Неснов, который ранее вел дело в отношении топ-менеджеров IT-дистрибутора Merlion Бориса Левина, Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова, объявлен в розыск, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

По данным издания, Неснов проходит подозреваемым по делу о взяточничестве. Сейчас он находится за границей. 

Накануне издание сообщало, что в рамках этого расследования сотрудниками ГСУ СКР и оперативниками ФСБ были проведены обыски и выемки документов у следователей столичного главка комитета, которые также вели дело топ-менеджеров Merlion

Мангутова и Абрамова вместе с другим совладельцем Merlion — Олегом Карчевым и начальником службы безопасности Борисом Левиным в октябре 2020 г. задержали правоохранительные органы по подозрению в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, а также умышленном уничтожении его имущества. 

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», согласно версии следствия, из-за денежного конфликта с собственниками Merlion Симоненко пытались сжечь в его загородном доме. Сами бизнесмены считают, что их бизнес подвергся рейдерскому захвату, цель которого – получение контроля как над Merlion, так и над входящей в группу компанией «Ситилинк», сообщили они через адвокатов журналу Forbes 11 марта. 

По словам адвоката, в ходе расследования были получены доказательства того, что Симоненко «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».

Поспелов уточнил, что в правоохранительные органы уже направлены заявления о возбуждении в отношении Симоненко уголовных дел по ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

В начале апреля этого года два фигуранта дела - Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из следственного изолятора, сообщал адвокат Георгий Поспелов. Он уточнил, что Абрамов и Мангутов были освобождены ввиду отсутствия законных оснований для содержания в СИЗО.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве освобождены из-под стражи совладельцы компании Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов в связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избранием иной меры пресечения», — говорил Поспелов. 

Ранее по теме: Двух совладельцев Merlion отпустили из СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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