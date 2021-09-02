Следователя по делу топ-менеджеров Merlion объявили в розыск

Поспелов уточнил, что в правоохранительные органы уже направлены заявления о возбуждении в отношении Симоненко уголовных дел по ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).