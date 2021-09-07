Путин второй раз за год поехал на отдых в тайгу с Шойгу

Это не первый совместный отдых Путина и Шойгу. Они уже отдыхали в тайге 21 и 22 марта этого года. Как описывал их отдых Песков, президент вместе с министром обороны «совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе». Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.