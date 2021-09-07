Путин второй раз за год поехал на отдых в тайгу с Шойгу
Президент России Владимир Путин по пути из Благовещенска в Москву на несколько дней остановился на отдых в Сибири, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На отдыхе Путина сопровождает министр обороны Сергей Шойгу.
«Он действительно там с Шойгу. Место я называть не буду. Это Сибирь. Обычный такой отдых – и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — рассказал Песков.
Пресс-секретарь обещал опубликовать фотографии с отдыха президента, когда они появятся. Путин вернется в Москву к вечеру 8 сентября, так как 9 сентября у него, по словам Пескова, будет напряженный рабочий день. В четверг запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, двусторонние переговоры, саммит БРИКС и заседание оргкомитета «Победа».
Это не первый совместный отдых Путина и Шойгу. Они уже отдыхали в тайге 21 и 22 марта этого года. Как описывал их отдых Песков, президент вместе с министром обороны «совершал пешие прогулки по тайге и катался на вездеходе». Шойгу во время поездки показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.