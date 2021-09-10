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Астраханская область может получить статус геостратегической территории

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэкономразвития внести в правительство предложение присвоить Астраханской области статус геостратегической территории. Об этом он сказал журналистам на Каспийском форуме, передает ТАСС.

«Поддерживаю, считаю это решение правильным. Регион действительно имеет геостратегическое назначение… Я дал поручение Министерству экономики в ближайшее время внести предложение по присвоению этого статуса», — сказал вице-премьер.

Помимо этого, Хуснуллин также поручил МЭР разработать программу социально-экономического развития региона.

Ранее глава региона Игорь Бабушкин отмечал, что наделение области статусом геостратегической территории позволит региону упростить решение некоторых вопросов, а также разработать и принять индивидуальную программу развития. При этом министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев сообщал, что включение региона в число приоритетных геостратегических территорий позволит развивать масштабные проекты в транспортно-логистической сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных