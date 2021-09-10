Астраханская область может получить статус геостратегической территории
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэкономразвития внести в правительство предложение присвоить Астраханской области статус геостратегической территории. Об этом он сказал журналистам на Каспийском форуме, передает ТАСС.
«Поддерживаю, считаю это решение правильным. Регион действительно имеет геостратегическое назначение… Я дал поручение Министерству экономики в ближайшее время внести предложение по присвоению этого статуса», — сказал вице-премьер.
Помимо этого, Хуснуллин также поручил МЭР разработать программу социально-экономического развития региона.
Ранее глава региона Игорь Бабушкин отмечал, что наделение области статусом геостратегической территории позволит региону упростить решение некоторых вопросов, а также разработать и принять индивидуальную программу развития. При этом министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев сообщал, что включение региона в число приоритетных геостратегических территорий позволит развивать масштабные проекты в транспортно-логистической сфере.