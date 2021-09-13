Россия впервые применила роботы «Уран-9» и «Нерехта» на военных учениях

Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. Суммарно в них примут участие до 200 000 военных личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.