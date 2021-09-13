Россия впервые применила роботы «Уран-9» и «Нерехта» на военных учениях
Роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» были впервые применены во время совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Робототехнические комплексы разведки и огневой поддержки «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3000 до 5000 метров огнем из установленных на боевом модуле противотанковых ракетных комплекса «Атака», реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-миллиметровых автоматических пушек и пулеметов ПКТМ», — рассказали в ведомстве.
«Нерехта» использовался для разведки и огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений. Этот робот оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатометом АГ-30М. В целом «Нерехта» может применяться для разных задач, уточнили в Минобороны, в частности, не только в указанных целях, но и для корректировки огня по позициям противника и быстрой доставки боеприпасов и снаряжения.
Учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии. Суммарно в них примут участие до 200 000 военных личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.