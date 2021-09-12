Лукашенко: Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд
Белоруссия планирует приобретение российского вооружения более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко на военных учениях учений «Запад-2021», передает агентство «БелТА».
Лукашенко заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в частности обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.
«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует его издание «Беларусь сегодня».
В конце августа глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев заявил, что на форуме «Армия-2021» были подписаны контракты на общую сумму в 2 млрд евро о поставках вооружений и военной техники с рядом стран. В их числе были названы Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Китай и др. Кроме того, Минобороны России в рамках форума подписало 41 контракт на закупку и модернизацию вооружений для российской армии на 500 млрд руб.
Ранее Путин по итогам встречи с Лукашенко заявил, что стороны обсудили создание единого оборонного пространства двух стран в рамках Союзного государства. 9 сентября в Белоруссии стартовали общие с Россией учения «Запад-2021». Они продлятся до 16 сентября. В них примут участие около 200 000 человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Страны Прибалтики, Польша и Украина назвали российско-белорусские маневры «угрозой» своей национальной безопасности.