Лукашенко: Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд

В конце августа глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев заявил, что на форуме «Армия-2021» были подписаны контракты на общую сумму в 2 млрд евро о поставках вооружений и военной техники с рядом стран. В их числе были названы Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Китай и др. Кроме того, Минобороны России в рамках форума подписало 41 контракт на закупку и модернизацию вооружений для российской армии на 500 млрд руб.