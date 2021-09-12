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Лукашенко: Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на $1 млрд

Ведомости

Белоруссия планирует приобретение российского вооружения более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко на военных учениях учений «Запад-2021», передает агентство «БелТА».

Лукашенко заявил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в частности обсуждались перспективы поставок комплексов C-400. 

«Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление», – цитирует его издание «Беларусь сегодня».

В конце августа глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев заявил, что на форуме «Армия-2021» были подписаны контракты на общую сумму в 2 млрд евро о поставках вооружений и военной техники с рядом стран. В их числе были названы Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Китай и др. Кроме того, Минобороны России в рамках форума подписало 41 контракт на закупку и модернизацию вооружений для российской армии на 500 млрд руб.

Ранее Путин по итогам встречи с Лукашенко заявил, что стороны обсудили создание единого оборонного пространства двух стран в рамках Союзного государства. 9 сентября в Белоруссии стартовали общие с Россией учения «Запад-2021». Они продлятся до 16 сентября. В них примут участие около 200 000 человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Страны Прибалтики, Польша и Украина назвали российско-белорусские маневры «угрозой» своей национальной безопасности.

Ранее по теме: Правительства России и Белоруссии одобрили все 28 программ интеграции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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