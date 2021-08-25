Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

На форуме «Армия-2021» подписаны контракты об экспорте оружия на 2 млрд евро

Ведомости

На форуме «Армия-2021» подписаны контракты о поставках вооружений и военной техники с Арменией, Белоруссией, Казахстаном (входят вместе с Россией в Организацию договора о коллективной безопасности, ОДКБ), Узбекистаном (входит в СНГ), Китаем, Индией и Мьянмой. Общая их сумма — 2 млрд евро, заявил глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Звезда».

«Среди подписантов традиционные наши партнеры – Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», — сказал Шугаев. По его словам, сумма контрактов — 2 млрд евро, причем такого объема ранее «еще не было». Подробностей по номенклатуре поставок Шугаев не привел.

Ранее, 23 августа, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400. Позже, однако, Михеев уточнил, что контракт будет подписан до конца года, а сейчас идут консультации, которые находятся на «завершающем этапе».

Кроме того, Минобороны России в рамках форума подписало 41 контракт на закупку и модернизацию вооружений для российской армии на 500 млрд руб., заявил накануне замминистра обороны Алексей Криворучко. Контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1300 единицами новой военной техники, а также 150 единицами уже стоящей на вооружении. По словам источника «Ведомостей», часть вооружений приобретено Минобороны в кредит, так как в бюджете на 2021 г. и в проекте бюджета на 2022 г. средства для них не предусмотрены. О такой возможности «Ведомости» сообщали в конце 2020 г.

Заключенные Минобороны контракты касаются новых ударных и разведывательных беспилотников, бронемашин, в том числе санитарных, последних модификаций танков Т-90, модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95 для несения ими новых ракет, модернизации МиГ-31 под носители гиперзвукового оружия, а также обновления системы «Периметр» (на Западе систему называют «Мертвой рукой»), которая дает возможность для ответного ядерного удара даже после уничтожения руководства и всех командных центров противником.

Ранее по теме: Минобороны закупило вооружений на 500 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных