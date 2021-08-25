На форуме «Армия-2021» подписаны контракты об экспорте оружия на 2 млрд евро
На форуме «Армия-2021» подписаны контракты о поставках вооружений и военной техники с Арменией, Белоруссией, Казахстаном (входят вместе с Россией в Организацию договора о коллективной безопасности, ОДКБ), Узбекистаном (входит в СНГ), Китаем, Индией и Мьянмой. Общая их сумма — 2 млрд евро, заявил глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Звезда».
«Среди подписантов традиционные наши партнеры – Казахстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан и, конечно, Индия, Китай, Мьянма», — сказал Шугаев. По его словам, сумма контрактов — 2 млрд евро, причем такого объема ранее «еще не было». Подробностей по номенклатуре поставок Шугаев не привел.
Ранее, 23 августа, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал подписание нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов С-400. Позже, однако, Михеев уточнил, что контракт будет подписан до конца года, а сейчас идут консультации, которые находятся на «завершающем этапе».
Кроме того, Минобороны России в рамках форума подписало 41 контракт на закупку и модернизацию вооружений для российской армии на 500 млрд руб., заявил накануне замминистра обороны Алексей Криворучко. Контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1300 единицами новой военной техники, а также 150 единицами уже стоящей на вооружении. По словам источника «Ведомостей», часть вооружений приобретено Минобороны в кредит, так как в бюджете на 2021 г. и в проекте бюджета на 2022 г. средства для них не предусмотрены. О такой возможности «Ведомости» сообщали в конце 2020 г.
Заключенные Минобороны контракты касаются новых ударных и разведывательных беспилотников, бронемашин, в том числе санитарных, последних модификаций танков Т-90, модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95 для несения ими новых ракет, модернизации МиГ-31 под носители гиперзвукового оружия, а также обновления системы «Периметр» (на Западе систему называют «Мертвой рукой»), которая дает возможность для ответного ядерного удара даже после уничтожения руководства и всех командных центров противником.