На форуме «Армия-2021» подписаны контракты об экспорте оружия на 2 млрд евро

Кроме того, Минобороны России в рамках форума подписало 41 контракт на закупку и модернизацию вооружений для российской армии на 500 млрд руб., заявил накануне замминистра обороны Алексей Криворучко. Контракты подразумевают пополнение российской армии более чем 1300 единицами новой военной техники, а также 150 единицами уже стоящей на вооружении. По словам источника «Ведомостей», часть вооружений приобретено Минобороны в кредит, так как в бюджете на 2021 г. и в проекте бюджета на 2022 г. средства для них не предусмотрены. О такой возможности «Ведомости» сообщали в конце 2020 г.