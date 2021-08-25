В Рособоронэкспорте уточнили сроки подписания нового контракта по С-400 с Турцией
Россия и Турция подпишут второй контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в этом году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.
«В ближайшее время — это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году», — сказал он.
23 августа Михеев заявил, что консультации между сторонами находятся на завершающем этапе, Россия и Турция приступят к оформлению контракта в ближайшее время.
Россия и Турция договорились о поставках на последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Согласилась ли Москва на эти требования, Михеев не уточнил.
В то же время США призывают Турцию отказаться от закупки С-400. В Вашингтоне полагают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. В конце июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американские власти введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России.
11 декабря 2020 г. обе палаты конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Документ подразумевал введение санкций в отношении Турции из-за поставок С-400. Демир, в свою очередь, заявил, что подобные шаги Вашингтона не повлияют на соглашения Анкары и Москвы по поставкам ЗРК.