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В Рособоронэкспорте уточнили сроки подписания нового контракта по С-400 с Турцией

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Россия и Турция подпишут второй контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в этом году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

«В ближайшее время — это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году», — сказал он.

23 августа Михеев заявил, что консультации между сторонами находятся на завершающем этапе, Россия и Турция приступят к оформлению контракта в ближайшее время.

Россия и Турция договорились о поставках на последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Согласилась ли Москва на эти требования, Михеев не уточнил.

В то же время США призывают Турцию отказаться от закупки С-400. В Вашингтоне полагают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. В конце июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американские власти введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России.

11 декабря 2020 г. обе палаты конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Документ подразумевал введение санкций в отношении Турции из-за поставок С-400. Демир, в свою очередь, заявил, что подобные шаги Вашингтона не повлияют на соглашения Анкары и Москвы по поставкам ЗРК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных