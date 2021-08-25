В Рособоронэкспорте уточнили сроки подписания нового контракта по С-400 с Турцией

Россия и Турция договорились о поставках на последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Согласилась ли Москва на эти требования, Михеев не уточнил.