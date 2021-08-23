«Рособоронэкспорт» анонсировал подписание контракта на поставку Турции С-400
Россия и Турция в ближайшее время подпишут контракт на поставку новой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой и средней дальности С-400, сообщил в ходе международного форума «Армия-2021» генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Консультации продолжаются, на завершающем этапе. Приступим с партнерами к оформлению контракта в ближайшее время», — заявил он (цитата по ТАСС).
Россия и Турция договорились о поставках в последнюю С-400 в конце 2017 г. При этом в начале текущего года руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир рассказал, что Анкара готова приобрести второй комплект ЗРК у России при условии передачи технологий производства. Согласилась ли Москва на эти требования, Михеев не уточнил.
В то же время США призывают Турцию отказаться от закупки С-400. В Вашингтоне полагают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. В конце июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американские власти введут санкции против Турции в случае продолжения закупок военной техники у России.
11 декабря 2020 г. обе палаты конгресса США одобрили оборонный бюджет на 2021 г. Документ подразумевал введение санкций в отношении Турции из-за поставок С-400. Демир, в свою очередь, заявил, что подобные шаги Вашингтона не повлияют на соглашения Анкары и Москвы по поставкам ЗРК.