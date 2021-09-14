В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 194 249 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 418 033 человек.
Накануне, 13 сентября, коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.
Больше всего зараженных зафиксировано в Москве (1609). Умерли в столице за сутки 47 пациента, выздоровели — 1 362. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 589 804 случаев заражений, 1 466 721 человек выздоровел, 28 111 — скончался. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+839), Подмосковье (+796), Нижегородская (+419) и Ростовская области (466).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 224,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,63 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 40,95 млн случаев, Индии (свыше 33,26 млн) и Бразилии (более 20,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.