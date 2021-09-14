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В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 194 249 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 418 033 человек.

Накануне, 13 сентября, коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.

Больше всего зараженных зафиксировано в Москве (1609). Умерли в столице за сутки 47 пациента, выздоровели — 1 362. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 589 804 случаев заражений, 1 466 721 человек выздоровел, 28 111 — скончался. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+839), Подмосковье (+796), Нижегородская (+419) и Ростовская области (466).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 224,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,63 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 40,95 млн случаев, Индии (свыше 33,26 млн) и Бразилии (более 20,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных