В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели, сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 194 249 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 418 033 человек.