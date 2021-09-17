В Нидерландах в результате нападения с ножом погибли два человека
Два человека погибли и еще два получили ранения в результате нападения с ножом в нидерландском городе Алмело, сообщила полиция Нидерландов в Twitter.
«Два человека погибли во время инцидента с ножом в Алмело. Третий человек был ранен. Подозреваемый был задержан и ранен», — говорится в сообщении.
Как сообщили The Independent, у нападавшего был арбалет, он стрелял из него в прохожих с балкона, поэтому полиция вынуждена была открыть огонь. Других подробностей не приводится. Официального подтверждения эта информация не получила.