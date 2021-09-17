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В Нидерландах в результате нападения с ножом погибли два человека

Ведомости

Два человека погибли и еще два получили ранения в результате нападения с ножом в нидерландском городе Алмело, сообщила полиция Нидерландов в Twitter.

«Два человека погибли во время инцидента с ножом в Алмело. Третий человек был ранен. Подозреваемый был задержан и ранен», — говорится в сообщении.

Как сообщили The Independent, у нападавшего был арбалет, он стрелял из него в прохожих с балкона, поэтому полиция вынуждена была открыть огонь. Других подробностей не приводится. Официального подтверждения эта информация не получила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных