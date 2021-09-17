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Девять участников РГО пропали в Томской области во время экспедиции

Ведомости

В Томской области пропали девять участников экспедиции Русского географического общества (РГО), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперштабе по поиску пропавших людей. 

«Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они — представители Русского географического общества», — сказал собеседник агентства.

Позже представитель томского отделения РГО сообщил ТАСС, что в регионе начались поиски пропавшей группы. В МЧС агентству сообщили, что последний раз группу видели 11 сентября в Красноярском крае. 

«11 сентября местные жители населенного пункта Майское Енисейского района (Красноярского края) видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — сказал собеседник агентства.

Группа отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области по так называемой Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири.

Кетский острог был значимым стратегическим пунктом и играл важную роль в продвижении русских первопроходцев на восток. Он был основан в 1596 г., в то время там жили кеты — малочисленный коренной народ Сибири. Во второй половине XVII века острог был перенесен на новое место, более удобное для жизни. В конце XIX века был сооружен Обь-Енисейский канал, соединивший реку бассейна Кети Ломоватую через реку Кас с Енисеем. Водный путь не приобрел практического значения и в 1917 г. был закрыт. В 2019 г. нашли место расположения последнего, самого «молодого» Кетского острога — в центре Томской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных