Девять участников РГО пропали в Томской области во время экспедиции
В Томской области пропали девять участников экспедиции Русского географического общества (РГО), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперштабе по поиску пропавших людей.
«Зарегистрированная группа из девяти человек пропала и не выходит на связь в Томской области. Все они — представители Русского географического общества», — сказал собеседник агентства.
Позже представитель томского отделения РГО сообщил ТАСС, что в регионе начались поиски пропавшей группы. В МЧС агентству сообщили, что последний раз группу видели 11 сентября в Красноярском крае.
«11 сентября местные жители населенного пункта Майское Енисейского района (Красноярского края) видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — сказал собеседник агентства.
Группа отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области по так называемой Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири.
Кетский острог был значимым стратегическим пунктом и играл важную роль в продвижении русских первопроходцев на восток. Он был основан в 1596 г., в то время там жили кеты — малочисленный коренной народ Сибири. Во второй половине XVII века острог был перенесен на новое место, более удобное для жизни. В конце XIX века был сооружен Обь-Енисейский канал, соединивший реку бассейна Кети Ломоватую через реку Кас с Енисеем. Водный путь не приобрел практического значения и в 1917 г. был закрыт. В 2019 г. нашли место расположения последнего, самого «молодого» Кетского острога — в центре Томской области.
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