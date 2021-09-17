Девять участников РГО пропали в Томской области во время экспедиции

Кетский острог был значимым стратегическим пунктом и играл важную роль в продвижении русских первопроходцев на восток. Он был основан в 1596 г., в то время там жили кеты — малочисленный коренной народ Сибири. Во второй половине XVII века острог был перенесен на новое место, более удобное для жизни. В конце XIX века был сооружен Обь-Енисейский канал, соединивший реку бассейна Кети Ломоватую через реку Кас с Енисеем. Водный путь не приобрел практического значения и в 1917 г. был закрыт. В 2019 г. нашли место расположения последнего, самого «молодого» Кетского острога — в центре Томской области.