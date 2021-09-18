В ХМАО упал гидросамолет с двумя людьми на борту
Гидросамолет, на борту которого находились два человека, упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
Болото находится в 85 км от города Советский, в поисках были задействованы 20 человек и шесть единиц техники. По информации агентства, оба человека на борту погибли.
В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что выясняют обстоятельства инцидента, ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.