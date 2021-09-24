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Власти Норвегии решили отменить ограничения по коронавирусу

Ведомости

Все ограничения, введенные в Норвегии для борьбы с распространением коронавируса, будут отменены 25 сентября, сообщила премьер-министр страны Эрна Сольберг в эфире телеканала NRK.

«Теперь мы можем жить почти так, как жили до пандемии. Не думаю, что все будет как раньше. Я думаю, что коронавирус будет влиять на нас всю оставшуюся жизнь, к лучшему или к худшему. Мы поняли, насколько мы уязвимы здесь и чего мы можем достичь, если будем вместе», — заявила Сольберг.

Она отметила, что вакцинация в значительной степени помогла снизить распространение коронавируса: в Норвегии более 90% людей старше 18 лет сделали прививки первой дозой вакцины. Власти ожидают, что люди будут полностью вакцинированы в течение пары недель.

Сольберг добавила, что важно проходить тестирование на коронавирус, если есть симптомы заболевания. Если тест будет отрицательным, человек может пойти в школу или на работу, если же человек заболел, он должен изолироваться, иначе ему грозит штраф.

10 сентября власти Дании сообщили об отмене ограничений по коронавирусу, в том числе обязательное ношение масок и ограничения по числу участников мероприятий. COVID-19 больше не рассматривается как «критическое для общества заболевание», теперь оно классифицируется как «опасное заболевание», поэтому ограничения были отменены.

Ранее по теме: Власти Дании отменили все ограничения по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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