Власти Норвегии решили отменить ограничения по коронавирусу

«Теперь мы можем жить почти так, как жили до пандемии. Не думаю, что все будет как раньше. Я думаю, что коронавирус будет влиять на нас всю оставшуюся жизнь, к лучшему или к худшему. Мы поняли, насколько мы уязвимы здесь и чего мы можем достичь, если будем вместе», — заявила Сольберг.