Власти Норвегии решили отменить ограничения по коронавирусу
Все ограничения, введенные в Норвегии для борьбы с распространением коронавируса, будут отменены 25 сентября, сообщила премьер-министр страны Эрна Сольберг в эфире телеканала NRK.
«Теперь мы можем жить почти так, как жили до пандемии. Не думаю, что все будет как раньше. Я думаю, что коронавирус будет влиять на нас всю оставшуюся жизнь, к лучшему или к худшему. Мы поняли, насколько мы уязвимы здесь и чего мы можем достичь, если будем вместе», — заявила Сольберг.
Она отметила, что вакцинация в значительной степени помогла снизить распространение коронавируса: в Норвегии более 90% людей старше 18 лет сделали прививки первой дозой вакцины. Власти ожидают, что люди будут полностью вакцинированы в течение пары недель.
Сольберг добавила, что важно проходить тестирование на коронавирус, если есть симптомы заболевания. Если тест будет отрицательным, человек может пойти в школу или на работу, если же человек заболел, он должен изолироваться, иначе ему грозит штраф.
10 сентября власти Дании сообщили об отмене ограничений по коронавирусу, в том числе обязательное ношение масок и ограничения по числу участников мероприятий. COVID-19 больше не рассматривается как «критическое для общества заболевание», теперь оно классифицируется как «опасное заболевание», поэтому ограничения были отменены.